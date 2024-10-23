Eylül ayının en güçlü iOS cihazları belli oldu: İlk üçte iPhone yok

Haber Merkezi

AnTuTu, eylül ayı iOS cihaz performans listesini paylaştı. Listede ilk üç sırayı iPad Pro modelleri aldı.

Listenin ilk üç sırasında masaüstü seviyesindeki M serisi işlemcilere sahip iPad Pro modelleri yer aldı.

Ancak, iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16 Pro, A18 Pro çipleri sayesinde listede sırasıyla dokuzuncu ve onuncu sırada kendilerine yer buldu.

iPhone 16 Pro Max, 1.669.791 ortalama puan alırken, iPhone 16 Pro ise 1.665.128 puan elde etti.

A18 PRO, M1'E YAKLAŞIYOR

A18 Pro çipinin performansı, M1 masaüstü işlemcisine yakın bir seviyede. Elbette, mobil cihazların güç tüketimi ve pil ömrü gibi kısıtlamalar nedeniyle masaüstü işlemcilerle aynı performansı göstermesi beklenmiyor.

Ancak, A18 Pro'nun M1'e bu kadar yaklaşması bile büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişme hızıyla, gelecek yıl çıkması beklenen A19 Pro çipinin M1'in performansını geçebileceği tahmin ediliyor. Bu durum, mobil cihazların masaüstü bilgisayarların performans seviyesine ulaşması anlamına gelebilir.

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