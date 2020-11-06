Facebook, Donald Trump destekçilerinin olduğu grubu yasakladı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD Başkanı Donald Trump destekçisi kullanıcıların oluşturduğu "Stop the Steal" (Hırsızlığı Durdurun) adlı paylaşım grubuna yasak getirdi.

Aylardır ABD Başkanı Donald Trump'ı bir şekilde engellemeye çalışan ve şimdiye kadar onlarca paylaşımına uyarı etiketi koyarak paylaşımları engelleyen Facebook ve Twitter, seçimden sonra da boş durmuyor.

Daha önce Joe Biden aleyhinde çıkan haberler yayılmasın diye platformda paylaşımları engelleyen Facebook ve Twitter, Demokratlara çalışmaya devam ediyor.

TRUMP'IN DESTEK GRUBU KAPATILDI

Sosyal medya platformu Facebook, ABD Başkanı Donald Trump destekçisi kullanıcıların oluşturduğu "Stop the Steal" (Hırsızlığı Durdurun) adlı paylaşım grubuna yasak getirdiğini açıkladı.





Facebook'tan yapılan açıklamada, grubun seçim sonuçlarıyla ilgili yanıltıcı paylaşımlar, protesto ve şiddet çağrılarıyla seçim sürecinin meşruiyetine zarar verdiği için platformdan men edildiği belirtildi.

Açıklamada, şirketin benzeri örgütlenmeler ve dezenformasyon çabalarına karşı engelleme tedbirlerini sürdüreceği kaydedildi.

Yaklaşık 350 bin üyeye ulaşan grup, paylaşımlarında seçim yolsuzluğuna ilişkin iddialar ve protesto çağrıları öne çıkıyordu.

TWITTER DA SANSÜR UYGULADI

Öte yandan, ABD Başkanı Trump'ın yaptığı 22 paylaşımın 11'i Twitter tarafından sansürlendi. Ayrıca Trump'ın tweetleri normal şartlarda dakikada 827 kez insanlar tarafından paylaşılırken, bu sayı sansür sonrası 151'e düştü.

Seçimden önce sosyal medya platformlarını eleştiren Trump, "Twitter ve Facebook, hepsi de Biden'ın seçim kampanyasına büyük katkı sağlıyor. Onlar Demokrat Parti'nin ve radikal sol hareketin üçüncü kolu gibi çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

