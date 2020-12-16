Facebook, Georgia eyaletindeki siyasi reklam yasağını kaldırdı

Facebook, 5 Ocak’ta Kongre'ye göndereceği 2 temsilcisini belirlemek için tekrar seçime gidecek olan Georgia’ya yönelik siyasi reklam yasaklarını kaldıracağını duyurdu.

Dünyanın en popüler teknoloji şirketleri ve sosyal medya platformları, özellikle seçim döneminde provakasyon amaçlı kullanılıyor.

Facebook ve Google, ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimleri sonuçlarına yönelik yanlış bilgilendirme ve manipülasyonları engellemek için, 3 Kasım seçim gününden itibaren siyasi reklamları yasaklama kararı almıştı.

GEORGIA'DA YASAK KALKTI

Facebook’tan yapılan açıklamada, Georgia eyaleti Kongre üyeliği seçimleri nedeniyle devam eden siyasi reklam yasağının, çarşamba günü 20.00'de kaldırılacağı duyuruldu.

3 Kasım seçimlerinde Georgia’daki Kongre yarışında adaylar, eyaletin yasaları gereği yüzde 50 oy barajını aşamadığı için 5 Ocak’ta eyalette tekrar sandığa gitme kararı alınmıştı.

Georgia’dan 2 temsilcinin senatoya seçileceği yarış oldukça önemli. Çünkü şu anda senatoda 50 Cumhuriyetçi ve 48 Demokrat üye bulunuyor. Bu nedenle eyaletteki seçimler, senatoyu hangi partinin kontrol edeceğini belirleyecek.