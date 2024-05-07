Amasya'da tarihi konakta yangın: Alevler çevredeki binalara sıçradı Henüz bilinmeyen bir nedenle tarihi konakta çıkan yangın ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alınırken, yangında ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

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İHA

Amasya'da gece saatlerinde panik dolu anlar yaşandı.

Sultan II. Bayezid Camii'nin bulunduğu Hacı İlyas Mahallesi'nde, çevresinde otellerin olduğu yaklaşık 100 yıllık konakta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler çevredeki binalara sıçradı

Kısa sürede büyüyüp 2 katlı tarihi konağa yayılan alevler çevredeki 4 binaya da sıçradı.

Yangının bildirilmesi üzerine Amasya Belediyesi'ne ve ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri, AFAD ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri, yangının büyümesi ihtimali üzerine diğer ahşap evleri boşalttı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

"Yangın, kontrol altına alındı"

18 araç ve 130 personelle müdahale edilen yangının diğer tarihi konaklara sıçramadan kontrol altına alındığını açıklayan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, “Sultan II. Bayezid Camii'mizin yanındaki tarihi konakların birinde yangın çıktı. 4 binaya sirayet ederek yayıldı. Şu saat itibariyle kontrol altına alınmış durumda. Şu saat itibariyle herhangi bir ölü, yaralı bilgisi gelmedi. Soğutma çalışmalarına devam ediyoruz, kontrol altına alındı yangın." diye konuştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Görüştüğü vatandaşların bir patlama sesi duyduklarına değinen Vali Doruk, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti.

Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Bekdemir İşbilir ve Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da söndürme çalışmalarını takip etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)