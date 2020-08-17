Facebook, Instagram ve Messenger'ı birleştirmek için ilk adımı attı

Facebook, Instagram ve Messenger'ı birleştirmek için ilk adımı attı

Facebook; Instagram, Messenger ve WhatsApp uygulamalarındaki mesajlaşma sistemini birleştirmek için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncelleme şimdilik sınırlı sayıdaki kullanıcıya ulaştı.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz yıl WhatsApp, Messenger ve Instagram'daki mesajlaşma servislerini birleştirmek için çalışmalara başlamıştı.

Facebook, bu konu hakkında artık yavaş yavaş somut adımlar atmaya başladı. ABD'deki sınırlı sayıda kullanıcıya ulaşan yeni Instagram güncellemesi, içerisinde Facebook Messenger'ı da barındırıyor.

Instagram'ı açan kullanıcıların karşısına aşağıdaki gibi bir ekran çıkarken, Facebook Messenger'la Instagram'ı birleştirecek güncelleme bu ekrandan kurulabiliyor.

İKİ UYGULAMADAKİ MESAJLAR BİRLEŞİYOR

Hem iOS hem Android kullanıcılarının karşısına çıkan bu yenilik, Instagram üzerinden Facebook arkadaşlarınızla sohbet etmenizi sağlıyor. Güncelleme ile birlikte Instagram'ın sağ üst bölümünde bulunan DM logosunun yerini Messenger logosu alıyor.

Önümüzdeki süreçte Messenger ve Instagram ikilisinin arasına WhatsApp da eklenecek. Böylece kullanıcılar, uygulama içinden diğer platformlardaki arkadaşlarıyla mesajlaşabilecek.

Son olarak WhatsApp, Instagram ve Messenger'ın ayrı uygulamalar olarak yayınlanmaya devam edeceğini, yalnızca uygulamaların mesajlaşma servislerinin birleştirileceğini hatırlatalım.