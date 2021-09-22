Facebook, son 5 yılda güvenlik için 13 milyar dolar harcadı

Facebook, son 5 yılda güvenlik için 13 milyar dolar harcadı

Facebook, yeterince güvenlik önlemi almadığına yönelik eleştirilerin ardından, 2016'dan bu yana 13 milyar dolar harcadığını açıkladsı.

Son yıllarda birçok gizlilik skandalına karışan Facebook, ayrıca yeterince güvenlik önlemi almadığı için yoğun eleştiri alıyor.

Yapılan eleştirile cevap veren ABD'li sosyal medya platformu, 2016 yılından bu yana güvenlik için 13 milyar dolardan fazla para harcadığını açıkladı.

Sosyal medya devinin yaptığı açıklamalarda, beş yıl önce güvenlik için çalışan insan sayısının 10 bin olduğu, şu an ise bu sayının 40 bini geçtiği vurgulandı.

FACEBOOK'UN GÜVENLİĞE BAKIŞI DEĞİŞTİ

Yaptığı açıklamada Facebook, geçmişte güvenlik sorunlarının yeterince ele alınmadığını, ancak günümüzde bakış açısının tamamen değiştiğini söyledi.

Yapay zekâ teknolojisi sayesinde bu yılın ilk yarısında 3 milyar sahte hesabı engelleyen Facebook, 20 milyondan fazla sahte koronavirüs ve aşı içeriğini de kaldırdı.