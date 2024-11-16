Facebook ve Instagram, Avrupa'da reklamsız aboneliğin fiyatlarını indirmek zorunda kaldı

Haber Merkezi

Meta, Avrupa'da reklamsız abonelik ücretini yüzde 40 oranında düşürme planlarını açıkladı. Şirket ayrıca, reklamları göstermek için önemli ölçüde daha az veri kullanacağını belirtti.

Bu, reklamsız bir deneyim için ödeme yapmayan kullanıcıların ilgi alanlarıyla daha az alakalı olabilecek reklamlar göreceği anlamına geliyor.

Meta, bu değişiklikleri yapmak zorunda kalmaktan memnun olmasa da Avrupa Birliği (AB) düzenleyicilerinin taleplerine uyum sağlamak için gerekli olduğunu kabul ediyor.

REKLAMSIZ FACEBOOK VE INSTAGRAM DENEYİMİ

Bundan sonra, AB'deki Facebook ve Instagram kullanıcıları reklamsız bir deneyim için abone olma veya bu sosyal ağ hizmetlerine ücretsiz erişmeye devam etme arasında seçim yapabilecekler.

Fiyatlandırmaya gelince, bu haftadan itibaren aylık abonelik fiyatı web'de 9,99 eurodan 5,99 euro/ay'a veya iOS ve Android'de 12,99 eurodan 7,99 euro/ay'a düşecek.

Ek olarak, Meta her ek Facebook veya Instagram hesabı için web'de 4 euro/ay ve iOS ve Android'de 5 euro/ay ücret alacak.

Mevcut abonelerin hiçbir şey yapmasına gerek yok çünkü fiyat otomatik olarak düşürülecek.

Meta ayrıca, özellikle abonelik fiyatı düşürüldüğünden, AB'deki kullanıcılardan Facebook ve Instagram'da tercih ettikleri reklam deneyimini seçmelerini tekrar isteyeceğini doğruladı.