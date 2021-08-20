Facebook ve Instagram, pandemi konusunda yanlış bilgi içeren 20 milyon gönderiyi sildi

Facebook ve Instagram, pandemi konusunda yanlış bilgi içeren 20 milyon gönderiyi sildi

Facebook ve Instagram, pandeminin başından beri yanlış bilgi içeren 20 milyon gönderiyi sildiğini açıkladı. Ayrıca aşılarla ilgili yalan haber yayan 3 binden fazla hesap da kaldırıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, dünyanın dört bir yanında aşılama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ancak, özellikle Facebook üzerinden gerçekleştirilen aşı hakkındaki yalan paylaşımlar, ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere birçok siyasi liderin tepkisini çekmişti.

20 MİLYON YALAN HABER İÇEREN GÖNDERİ SİLİNDİ

18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da yapılan toplantıya katılan Facebook'un dürüstlükten sorumlu başkan yardımcısı Guy Rosen, pandeminin başından beri yanlış bilgi içeren 20 milyon gönderinin Facebook ve Instagram'dan kaldırıldığını açıkladı.

Sosyal medya platformlarında, koronavirüs ile ilgili yanlış bilgi içeren bir gönderinin kaldırılması için 65 farklı kriterin olduğunu belirten Rosen, aşının alzheimera yol açtığı veya aşılı kişilerin yanında olmanın yan etkilere yol açtığı gibi iddiaların, bu listede yer aldığını belirtti.

Facebook ayrıca, bugüne kadar sildiği 20 milyon gönderinin yanı sıra, koronavirüs ve aşılara karşı kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 3 binden fazla hesabı, sayfayı ve grubu da kaldırdı.

Ayrıca Rosen, Facebook teyitçileri tarafından riskli işaretlenen 190 milyondan fazla gönderinin, platformdaki haber kaynağının en alt sıralarına alındığını da belirtti.

BIDEN'IN TEPKİSİ

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, aşılarla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını engelleyemedikleri için Facebook ve diğer sosyal medya şirketlerini "katil" olarak nitelendirmişti.