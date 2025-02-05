Facebook ve Instagram'da yapay zeka tarafından üretilen reklamlar etiketlenecek

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Yapay zeka teknolojisinin yükselişiyle birlikte, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerin etiketlenmesi giderek önem kazanıyor.

Meta, bu alanda önemli bir adım atarak Facebook ve Instagram'da yapay zeka ile oluşturulan reklamların etiketlenmesini daha da belirgin hale getiriyor.

Bu sayede kullanıcılar, reklamların ne zaman yapay zeka tarafından oluşturulduğunu veya değiştirildiğini daha kolay anlayabilecekler.

YAPAY ZEKA ETİKETLERİ GENİŞLİYOR

Meta, reklamverenlerin pazarlamada kullandığı üretken yapay zeka araçlarıyla yapılan veya büyük ölçüde değiştirilen reklamları zaten etiketliyordu.

Ancak şirket şimdi bu yapay zeka etiketlerinin dağıtımını genişlettiğini duyurdu. Bu, daha fazla kullanıcının yıl boyunca bu etiketleri görmeye başlayacağı anlamına geliyor.

Ayrıca şirket, OpenAI, Google ve diğer üçüncü taraf yapay zeka üretim araçlarıyla oluşturulan veya düzenlenen reklam görsellerini de etiketlemeye başlayacak.

Şirketin etiketleri, kullanıcılara görsellerin veya videoların kendi yapay zeka araçları kullanılarak ne zaman oluşturulduğu veya yoğun şekilde değiştirildiği konusunda netlik sağlamak için tasarlandı.

Meta, yapay zeka etiketlerinin ne zaman uygulanacağına karar vermek için çok katmanlı bir yaklaşım benimsiyor.