Facebook'a şok: Eski çalışanı milyonlarca dolar dolandırdı Facebook'un eski çalışanı Barbara Furlow-Smiles, şirketin harcama hesabından lüks bir yaşam sürmek için 4 milyon dolar kullandı.

ensonhaber.com

Atlanta'da ikamet eden Barbara Furlow-Smiles, yönetici pozisyonunda görev yaptığı dönemde Facebook'tan 4 milyon dolardan fazla miktarı zimmetine geçirmek suçundan mahkum edildi.

Furlow-Smiles, Ocak 2017'den Eylül 2021'e kadar, günümüzde Meta adıyla tanınan Facebook'ta baş stratejist, çalışan kaynakları grupları ve küresel çeşitlilik katılımı başkanı olarak görev yaptı.

ABD Georgia Kuzey Bölgesi Başsavcısı Ryan Buchanan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sanık, Facebook'ta küresel çeşitlilik yöneticisi olarak bulunduğu güvenilir pozisyonu, şirketi milyonlarca dolar dolandırmak amacıyla suistimal etmiştir.

Parayı lüks yaşam için kullandı

Furlow-Smiles'ın, Facebook harcama hesabını Kaliforniya ve Georgia'da lüks bir yaşam sürmek için kullandığı ortaya çıktı.

Başsavcı Ryan Buchanan'ın ifadesine göre, Barbara Furlow-Smiles, saç stilistleri, bebek bakıcıları ve okul öncesi eğitim için 18 bin dolar gibi birçok kişisel harcamayı karşılamak üzere Facebook fonlarını hileli bir şekilde kullandı.

Ayrıca, bu ödemeleri alan arkadaşları, akrabaları ve iş ortakları, aldıkları paranın bir bölümünü Furlow-Smiles'a komisyon olarak geri ödedi.

Müfettişler, Furlow-Smiles'ın bu tür ödemeler için şişirilmiş faturalar oluşturduğunu ve sonrasında söz konusu satıcıların ödemenin bir kısmını kendisine iade ettiklerini belirtti.