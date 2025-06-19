Facebook'tan yeni karar: Tüm videolar Reels'a dönüşüyor

Facebook'un ana şirketi Meta, platformdaki video içeriğini basitleştirme stratejisinin bir parçası olarak önemli bir değişikliğe gidiyor.

Artık Facebook'taki tüm videolar, uzunlukları veya formatları ne olursa olsun "Reels" olarak kabul edilecek.

"VİDEO" SEKMESİ KALKIYOR, TÜM VİDEOLAR REELS OLUYOR

Bu değişiklikle birlikte, Facebook'taki "Video" sekmesinin adı da "Reels" olarak değiştiriliyor.

Şirket, bu güncellemenin, kullanıcıların video veya Reel yayınlamak arasında seçim yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak paylaşım sürecini basitleştirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Mevcut video içerikleri bu değişiklikten etkilenmeyecek. Ancak bu güncellemeden sonra yüklenecek tüm yeni video içerikleri otomatik olarak Reels olarak sınıflandırılacak.

UZUNLUK VEYA FORMAT KISITLAMASI OLMAYACAK

Facebook, bu değişiklikle birlikte Reels formatındaki uzunluk veya yönelim kısıtlamalarını da kaldırıyor.

Meta, "Hızlı, 30 saniyelik dikey bir klip veya derinlemesine, 20 dakikadan uzun yatay bir bölüm olsun, istediğiniz uzunlukta veya yönelimde Reels oluşturabilecek ve paylaşabileceksiniz." şeklinde açıklama yaptı.

Bu güncelleme, önümüzdeki aylarda dünya genelindeki profillere ve sayfalara kademeli olarak dağıtılacak.

Kullanıcılar ayrıca bu güncellemeyle daha yaratıcı düzenleme araçlarına sahip olacak ve Reels'larını kimlerin görebileceğine ilişkin hedef kitle ayarlarını kontrol edebilecekler.