Fairphone 6, onarılabilir tasarım ve modüler aksesuarlarla piyasaya çıktı

Sürdürülebilirlik odaklı felsefesiyle tanınan Hollandalı marka Fairphone, yeni akıllı telefonu Fairphone 6'yı duyurdu.

Daha kompakt, daha hafif ve son derece onarılabilir bir yapı sunan telefon, modüler tasarımını korurken yeni özellikler ve aksesuarlar sunuyor.

ODAK NOKTASI ONARILABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Fairphone 6'nın tasarımının merkezinde onarılabilirlik bulunuyor. Kullanıcılar, batarya, kamera lensleri, ekran ve USB-C portu dahil olmak üzere 12 farklı modülü sadece bir yıldız tornavida kullanarak kolayca değiştirebiliyor.

Fairphone, geri dönüştürülmüş plastikler ve çatışmasız malzemeler kullanırken, beş yıllık yedek parça garantisi ve yazılım desteği sunarak uzun ömürlü kullanımı teşvik ediyor. Ancak telefon, suya daldırmaya karşı güvenli olmadığı anlamına gelen IP55 sertifikasına sahip.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kaputun altında Fairphone 6, 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla eşleştirilmiş bir Snapdragon 7s Gen 3 yonga setiyle geliyor.

Telefon, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,31 inçlik bir LTPO OLED ekrana ve 50 MP'lik bir ana kameraya sahip.

Donanım yükseltmelerinin yanı sıra, telefonun yan tarafındaki fiziksel bir anahtarla etkinleştirilebilen "Fairphone Moments" adlı yeni bir yazılım özelliği de bulunuyor.

Bu özellik, "tam özellikli bir akıllı telefon ile minimalist bir deneyim arasında geçiş yapmanızı" sağlayarak bildirimler üzerinde daha fazla kontrol sunuyor.