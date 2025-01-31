Fas'tan Baykar hamlesi: Fabrika kurulacak

Haber Merkezi

Türk savunma sanayii ile Fas arasındaki işbirliği, son yıllarda hızla derinleşerek stratejik bir boyut kazandı.

Bayraktar TB2 SİHA'larını aktif olarak kullanan ve AKINCI TİHA siparişi veren Rabat yönetimi, şimdi de Baykar'ın ülkede kuracağı fabrikanın ev sahibi olmaya hazırlanıyor.

Bu gelişme, iki ülke arasındaki savunma sanayii alanındaki bağların daha da güçlendiğini gösteriyor.

"BAYKAR, FAS'A FABRİKA KURACAK"

Bu çarpıcı iddiayı gündeme taşıyan Fransız Le Desk gazetesi oldu.

Baykar'ın uzun süredir güvenilir bir müşterisi olan Fas’ta insansız hava aracı üretimi için bir tesis kurulacağını öne süren Le Desk, konuyla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

"Türk Baykar şirketi, 2021 yılından beri insansız hava araçlarının müşterisi olan Fas'a fabrika kuracak.



Baykar ile Fas arasındaki ittifak, tekrarlayan siparişlerin ardından

kurulacak yeni tesisle bir üst seviyeye taşınıyor. Kurulacak tesiste

SİHA üretim ve bakımı yapılacak."

BAYKAR'IN ÜRETİM KAPSAMI GENİŞLİYOR

Haberde, üretimin sadece insansız hava araçlarını değil, kamikaze dronları da kapsayacağı kaydediliyor. Ancak kamikaze drondan kastedilenin, Baykar üretimi seyir füzesi KEMANKEŞ olduğu sanılıyor.

Azerbaycan, Ukrayna ve Suudi Arabistan'a SİHA üretim tesisleri kurma çalışmalarını sürdüren Baykar şirketi hakkında geçtiğimiz günlerde Kırgız basınında bir iddia ortaya atılmış, dünyanın en büyük İHA/SİHA şirketinin Moğolistan'a da fabrika kurmak için hazırlık yürüttüğü ileri sürülmüştü.

BAYKAR, İTALYA PAZARINA DA GİRİŞ YAPMIŞTI

'Baykar fabrikası'na konu olan ülke sayısı Fransız Le Desk gazetesinde yayınlanan 'Fas' iddiasının ardından böylece 5'e yükseldi.

Baykar aynı zamanda Piaggio Aerospace şirketini tesisleriyle birlikte satın alarak İtalya pazarına da giriş yapmıştı.

MUTABAKAT O GÖRÜŞMEDE SAĞLANMIŞ OLABİLİR

35 ülkeye Bayraktar TB2, 11 ülkeye de AKINCI TİHA ihraç eden Baykar şirketi, kendisine en yakın Amerikan firmasını 3'e katlayan geliriyle dünya SİHA pazarını domine ediyor.

Baykar'ın Fas'a tesis kurma konusunda ilk mutabakatı geçtiğimiz kasım ayında yapmış olması muhtemel görünüyor. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kasım 2024'te Fas'ta düzenlenen Marakeş Havacılık Fuarı'nda Fas Ticaret Bakanı Ryad Mezzour ile görüşmüştü.

Bu teması izleyen günlerde Rabat yönetiminin AKINCI TİHA satın almak için sipariş verdiği ortaya çıktı. Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri, taarruzî İHA AKINCI'yı kullanan 11. ülke olacak. Bu ülkeye teslimatların bu yıl içerisinde başlaması bekleniyor.

Fas-Türkiye arasındaki savunma sanayii ilişkilerinin giderek derinleştiğini gösteren gelişme geçtiğimiz günlerde yaşanmış, ASELSAN heyeti Rabat'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Fas yönetimi, ordu envanterindeki araçların modernizasyonu için temaslar yürütüyor.

Baykar'dan Bayraktar TB2 SİHA satın alarak tüm dikkatleri üzerine çeken ve daha sonra Otokar firmasına yüklü miktarda Cobra-2 siparişi veren Fas'ın, ASELSAN yapımı elektronik harp sistemi KORAL'ın kullanıcısı olduğu ortaya çıkmıştı.