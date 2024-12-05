FBI uyarıyor: Android ve iOS arasında mesajlaşma güvenli değil

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FBI ve CISA (Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı), iOS ve Android kullanıcılarının Zengin İletişim Hizmetleri (RCS) üzerinden birbirlerine mesaj göndermemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Bu uyarının nedeni, Apple tarafından desteklenen RCS protokolünün uçtan uca şifreleme içermemesi.

ÇİN'DEN SİBER SALDIRI

FBI ve CISA, Çinli bilgisayar korsanlarının ABD ağlarına yönelik saldırılarının arttığını belirtiyor.

Bu saldırılardan korunmak için Amerikalılara tamamen şifrelenmiş mesajlaşma uygulamaları kullanmaları tavsiye ediliyor.

RCS'DE ŞİFRELEME EKSİKLİĞİ

iOS ve Android kullanıcıları arasında RCS üzerinden yapılan mesajlaşma, uçtan uca şifreleme içermediği için güvenlik riski taşıyor.

Bu durum, mesajların bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmesine olanak tanıyabilir.

ŞİFRELİ UYGULAMALAR TAVSİYE EDİLİYOR

FBI ve CISA, iOS ve Android kullanıcılarının WhatsApp gibi uçtan uca şifreleme sunan uygulamalar kullanmalarını öneriyor. Bu uygulamalar, mesajların güvenli bir şekilde iletilmesini sağlıyor.

Apple, iOS kullanıcılarını korumak için uçtan uca şifreleme kullanılmasını önerirken, RCS mesajlaşması için bu özelliği sunmuyor. Bu durum, Apple'ın güvenlik konusunda çelişkili bir tutum sergilediğini gösteriyor.

Android kullanıcılarıyla sık sık mesajlaşan iPhone kullanıcıları, Apple uçtan uca şifreleme içeren RCS sürümünü destekleyene kadar WhatsApp gibi alternatif uygulamaları kullanabilirler.

RCS NEDİR

Geçtiğimiz yıllarda Android akıllı telefonlar için kullanıma sunulmuş olan RCS hizmetinin Türkçe anlamı Zengin İletişim Hizmetleri.

Bu servis, iOS cihazların birbirleri ile mesajlaşmasını sağlayan iMessage ile benzerlik gösteriyor.

RCS hizmeti ile birlikte karşınızdaki kişiye mobil veri ve kablosuz ağ üzerinden mesaj gönderebilir, dosya ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar paylaşabilirsiniz.