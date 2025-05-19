FBI'dan kritik uyarı: Deepfake ve yapay zeka kullanan dolandırıcılara dikkat

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Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yayınladığı yeni bir kamu duyurusuyla, vatandaşları devam eden bir kimlik avı kampanyasına karşı uyardı.

Duyuruda, siber suçluların deepfake ve üretken yapay zeka (GenAI) gibi son teknolojileri kullanarak hem federal hem de eyalet düzeyindeki üst düzey ABD yetkililerini ve onların bağlantılarını taklit ederek son derece gelişmiş smishing (SMS ile kimlik avı) ve vishing (sesli kimlik avı) saldırıları düzenlediği belirtildi.

DOLANDIRICILAR İNANDIRICI MESAJLAR İÇİN YAPAY ZEKA VE DEEPFAKE KULLANIYOR

FBI, tehdit aktörlerinin güvenilir ses ve metin mesajları oluşturmak için üretken yapay zeka ve deepfake teknolojilerinden faydalandığını, çoğu durumda mevcut ve eski üst düzey ABD federal ve eyalet hükümet yetkililerini veya onların bağlantılarını taklit ettiğini belirtti.

Uyarıda, "Üst düzey bir ABD yetkilisinden geldiğini iddia eden bir mesaj alırsanız, bunun gerçek olduğunu varsaymayın." ifadelerine yer verildi.

SMISHING VE VISHING SALDIRILARI HASSAS BİLGİLERİ HEDEFLİYOR

Smishing (SMS kimlik avı) ve vishing (sesli kimlik avı), tehdit aktörlerinin hassas verileri ele geçirmek için yem attığı geleneksel kimlik avı saldırılarının bir çeşidi ve bu saldırılarda genellikle insanların duyguları ön plana çıkarılarak hızlı ve düşünmeden hareket etmeleri sağlanıyor.

FBI, bu saldırılarda asıl amacın, insanları kötü amaçlı yazılım bulaştırmanın daha kolay olacağı ikincil bir mesajlaşma platformuna çekmek veya değerli bilgilerini ele geçirmek olduğunu söyledi.

FBI, kimliklerin doğrulanması ve ses tonu ile kelime seçimlerindeki tutarsızlıklara karşı sesli mesajların dikkatlice dinlenmesi gibi güvenlik önerilerinde bulundu.

Üretken yapay zeka ve deepfake teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla bu tür dolandırıcılık sorunlarının daha da arttığı ve Elon Musk gibi tanınmış kişilerin bile sıkça taklit edildiği vurgulanıyor.