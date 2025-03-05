Fotoğraflar ortaya çıktı: iPhone 17 böyle görünecek

Haber Merkezi

Teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone 17 serisi, sızdırılan CAD çizim görselleriyle yeniden gündeme geldi.

Apple'ın kamera tasarımında yapacağı büyük değişiklikler, serinin tüm modellerini etkileyecek gibi görünüyor.

Özellikle iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde beklenen bu değişiklikler, kullanıcıların video performansı beklentilerini yükseltiyor. İşte sızdırılan görseller ve detaylar:

KAMERA TASARIMINDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER

iPhone 17 serisi, kamera performansıyla dikkat çekmeye hazırlanıyor. Sızdırılan CAD çizimleri, Apple'ın kamera modüllerinde önemli güncellemeler yaptığını gösteriyor. Bu değişiklikler, serinin tüm modellerinde kendini gösterecek.

Apple'ın bu sefer video yeteneklerini geliştirmeye odaklandığı görülüyor. iPhone 17 kamera özellikleri, kullanıcılara yepyeni bir deneyim sunmayı hedefliyor.

STANDART MODELLERDE DİKEY KAMERA MODÜLÜ

Standart iPhone 17, iPhone 16'ya benzer şekilde dikey bir kamera modülüne sahip olacak. Ancak, Plus modelinin yerini alacak olan iPhone 17 Slim, hap şeklinde bir kamera muhafazasıyla gelecek.

Bu modelin, iPhone 16'nın ana kamerasına benzer şekilde 48 megapiksel bir ana sensöre sahip olması bekleniyor. iPhone 17 Slim tasarımı, seriye farklı bir soluk getiriyor.

PRO MODELLERİNDE YENİ KAMERA DÜZENİ

En büyük tasarım değişikliği, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde yaşanacak. Apple, kare şeklindeki kamera çıkıntısını daha geniş, dikdörtgen bir modülle değiştirecek.

Pro modelleri hala üçlü lens sistemine sahip olacak, ancak lensler üçgen bir formasyonda düzenlenecek.

Ayrıca, LED flaş, mikrofon ve LiDAR sensörü kamera ünitesinin sağ tarafına taşınacak. Bu yeni tasarım, son Google Pixel modellerine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

ÖN KAMERADA BÜYÜK YÜKSELTME

Apple, tüm iPhone 17 modellerinde ön kamerayı da yükseltiyor. Her model, daha keskin ve detaylı fotoğraflar sunan 24 megapiksellik bir selfie kamerasıyla gelecek.

Apple'ın kamera yeniden tasarımı, iPhone fotoğrafçılığı ve videografisi için yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor.

Eğer bu sızıntılar doğruysa, iPhone 17 serisi akıllı telefon kameraları için yeni standartlar belirleyebilir.

iPhone 17 çıkış tarihi yaklaştıkça, daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.