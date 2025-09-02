Fransa'da kamu çalışanlarına yerli mesajlaşma uygulaması şartı

Fransa hükümeti, güvenlik gerekçesiyle kamu çalışanlarının WhatsApp ve Telegram gibi yabancı mesajlaşma uygulamalarını kullanmasını yasakladı.

YERLİ UYGULAMA TCHAP ZORUNLULUĞU

Le Figaro’nun aktardığına göre, Bakanlıklar Arası Dijital Direktörlük (Dinum) tarafından geliştirilen Tchap uygulaması, artık bakanlar da dahil olmak üzere tüm kamu personeli için zorunlu hale geldi.

"YABANCI UYGULAMALAR GÜVENLİ DEĞİL"

Hükümetin yayınladığı genelgede, söz konusu uygulamanın kamu çalışanları arasında güvenli iletişimi sağlamak için geliştirildiği belirtildi. Yabancı uygulamaların ise gerekli güvenlik garantilerini taşımadığı vurgulandı.

Genelgeye göre kamu personelinin, en geç 1 Eylül’e kadar Tchap uygulamasını indirerek kullanmaya başlaması gerekiyor.