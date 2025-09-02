Abone ol: Google News

Fransa'da kamu çalışanlarına yerli mesajlaşma uygulaması şartı

Fransa, güvenlik gerekçesiyle bakanlar da dahil tüm kamu personeline yerli mesajlaşma uygulaması Tchap’ı kullanma zorunluluğu getirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 02.09.2025 09:37
Fransa'da kamu çalışanlarına yerli mesajlaşma uygulaması şartı

Fransa hükümeti, güvenlik gerekçesiyle kamu çalışanlarının WhatsApp ve Telegram gibi yabancı mesajlaşma uygulamalarını kullanmasını yasakladı.

YERLİ UYGULAMA TCHAP ZORUNLULUĞU

Le Figaro’nun aktardığına göre, Bakanlıklar Arası Dijital Direktörlük (Dinum) tarafından geliştirilen Tchap uygulaması, artık bakanlar da dahil olmak üzere tüm kamu personeli için zorunlu hale geldi.

"YABANCI UYGULAMALAR GÜVENLİ DEĞİL"

Hükümetin yayınladığı genelgede, söz konusu uygulamanın kamu çalışanları arasında güvenli iletişimi sağlamak için geliştirildiği belirtildi. Yabancı uygulamaların ise gerekli güvenlik garantilerini taşımadığı vurgulandı.

Genelgeye göre kamu personelinin, en geç 1 Eylül’e kadar Tchap uygulamasını indirerek kullanmaya başlaması gerekiyor.

Teknoloji Haberleri