Fransa'da X'e 'dış müdahale' soruşturması

Fransa basınında yer alan haberlere göre, Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, yaptığı yazılı açıklamada X platformu ve yöneticileri hakkında 9 Temmuz’da soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturmanın hem platformu hem de karar alıcılarını kapsadığı belirtilirken, X’in sahibi Elon Musk’ın ismine açıklamada yer verilmedi.

"DIŞ MÜDAHALE AMACIYLA MANİPÜLE" ŞÜPHESİ

Ocak ayında yapılan iki ayrı ihbara dayanan soruşturmanın, X’in algoritmasının “dış müdahale” amacıyla manipüle edildiği şüphesiyle başlatıldığı ifade edildi.

İhbarların, bir Fransız milletvekili ile kamu kurumlarında görevli üst düzey bir yetkili tarafından yapıldığı; bu başvurularda, algoritmanın yabancı aktörler lehine kullanıldığı ve platformun dış müdahalelere zemin hazırladığı iddia edildi.

Soruşturmayı, Fransa Ulusal Jandarma Siber Suçlarla Mücadele birimi yürütecek.