Fren sistemi en iyi otomobiller seçildi: İşte listesi

Araç satın alırken gözler genellikle motor gücü, tasarım ya da yakıt tüketiminde olur.

Oysa bir otomobilin en az bu özellikler kadar, hatta belki de onlardan daha önemli bir niteliği vardır: fren performansı.

İşte bu noktada devreye giren fren durma mesafesi, milisaniyeler içinde hayat kurtarabilecek kritik bir unsurdur.

Güçlü motorlar ve şık tasarımlar cazip olabilir, fakat güvenlik söz konusu olduğunda asıl değerli olan kısa sürede güvenle durabilen araçlardır.

Son yıllarda yapılan testler de gösteriyor ki bazı modeller bu konuda rakiplerinin bir adım önüne geçiyor.

Peki, en iyi fren yapan otomobiller hangileri? İşte, o liste...

MotorTrend’in yaptığı testler, 60 mil/s (yaklaşık 97 km/s) hızdan tam durma mesafesinde öne çıkan modelleri ortaya koyuyor.

Listenin başında, 2024 Ford Mustang Dark Horse 86 fit ile yer alıyor.

Onu 87 fit ile 2018 Porsche 911 GT2 RS Weissach Edition ve 2016 Dodge Viper ACR (Street Setup) takip ediyor.

88 fitlik durma mesafesiyle 2023 Ferrari 296 GTB (Asseto Fiorano) ve 2019 Chevrolet Corvette ZR1 (ZTK) öne çıkarken, 89 fit ile 2016 Dodge Viper ACR (Track Setup) dikkat çekiyor.

90 fitlik durma mesafesiyle 2024 Ford Mustang Dark Horse Premium, 2021 Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano, 2015 Chevrolet Corvette Z06 (Z07 pkg) ve 2017 Chevrolet Corvette Grand Sport (7M) listede yer alan diğer güçlü fren performanslı otomobiller olarak öne çıkıyor.