Gaia uzay teleskobu, Samanyolu'nun şimdiye kadarki en kapsamlı ve detaylı haritasını çıkardı

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Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Gaia uzay teleskobu, 11 yıl süren görevini tamamlayarak Samanyolu Galaksisi'nin en kapsamlı ve detaylı haritasını oluşturdu.

İki milyar yıldızın konumunu ve hareketini hassas bir şekilde ölçen Gaia, galaksimizin yapısını, tarihini ve evrimini anlamamıza yardımcı olacak paha biçilmez veriler topladı.

1950'lerden itibaren radyo teleskopları ve kızılötesi teleskoplar, Samanyolu'nun yapısını anlamada önemli rol oynadı.

1989'da fırlatılan Hipparcos uydusu, Gaia'nın öncülü olarak 100.000 yıldızın hareketini ölçmüştü.

GAİA'NIN BAŞARISI

2013 yılında fırlatılan Gaia, Hipparcos'tan çok daha hassas ve kapsamlı bir görevdi. Yaklaşık iki milyar yıldızın konumunu ve hareketini ölçen Gaia, galaksimizin üç boyutlu bir haritasını çıkardı.

YENİ KEŞİFLER

Gaia'nın verileri, Samanyolu hakkında yeni keşiflere yol açtı:

Sarmal kollar: Samanyolu'nun sarmal kollarının düşündüğümüzden daha karmaşık ve daha az belirgin olduğu ortaya çıktı.

Fosil kollar: Geçmişteki gelgit kollarının veya galaksi etkileşimlerinin kalıntıları olan fosil kollar keşfedildi.

Filamentler: Diskin kenarında yeni filamentli yapılar bulundu.

Galaktik disk: Samanyolu diskinin hafif bir dalgaya sahip olduğu ve bunun Yay Cüce Küresel galaksisi ile etkileşimden kaynaklandığı düşünülüyor.

Gaia'nın verileri, sanatçıların Samanyolu'nun çarpıcı görüntülerini oluşturmasına da ilham kaynağı oldu.

VERİLER HALA İNCELENİYOR

Gaia'nın son veri sürümü (DR5), 2030 yılı sonunda yayınlanacak. Bu veriler, Samanyolu hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak.