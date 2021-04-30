Galaxy S20 kullanıcıları Samsung'u mahkemeye verdi

ABD'de yaşayan bir grup Galaxy S20 sahibi, kamera camında üretim hatası olduğu gerekçesiyle Samsung'a toplu dava açtı.

Samsung, geçtiğimiz yıl şubat ayında düzenlediği etkinlikte Galaxy S20 serisini tanıtmıştı. Ancak telefonların kamera camında yaşanan sorunlar, aylar geçmesine rağmen kullanıcılardan tepki almaya devam ediyor.

Samsung Galaxy S20 kullanıcıları, darbeye ya da düşmeye maruz kalmamasına rağmen Galaxy S20 modellerinin arka kamera camının kendiliğinden kırıldığını rapor ediyor.

Söz konusu sorunun neden kaynaklandığı bilinmezken, bazı kullanıcılar Samsung'un tasarım hatası nedeniyle böyle bir sorunun ortaya çıktığını düşünüyor.





SAMSUNG'U MAHKEMEYE VERDİLER

ABD'de yaşayan bir grup Galaxy S20 sahibi, kamera camında üretim hatası olduğu ve şirketin bunu gizlediği gerekçesiyle Samsung'a toplu dava açtı.

Samsung'un sorunun farkında olduğu iddia edilse de şirket bu tür bir hasarı garanti kapsamına almıyor. Bu nedenle kamera ekranı kırılan kullanıcıların yaklaşık 400 dolar ödemesi gerekiyor.

Bazı kullanıcılar ise cam değişiminden sonra ekranın yeniden çatladığını veya kırıldığını rapor ediyor.

SAMSUNG'DAN TAZMİNAT TALEBİ

Davacılar, Samsung'dan miktarı henüz belirlenemeyen bir tazminat talep ediyor. Ayrıca ABD'de yaşayan ve Galaxy S20 kullanan herhangi biri bu davaya katılabilecek ve olası bir tazminattan pay alabilecek.

Samsung ile tüketiciler arasındaki davadan nasıl bir sonuç çıkacağı önümüzdeki süreçte belli olacak.