Gece şarjda bırakılan iPhone 14 Pro Max bomba gibi patladı

Haber Merkezi

Çin'in Shanxi kentinde yaşanan korkunç bir olayda, bir kadının iPhone 14 Pro Max telefonu şarj olurken patladı.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, telefonun patlamasıyla uyanan kadın, alevlere dokununca elinde ciddi yanıklara maruz kaldı.

YATAK ODASI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Patlama sonucu yatak odası kullanılamaz hale geldi. Yatak takımları yanarken, odanın duvarları is ve dumandan karardı.

Telefon ise tamamen kömürleşmiş halde bulundu. İlk incelemeler, patlamaya pil arızasının neden olmuş olabileceğini gösteriyor.

2022 yılında satın aldığı ve artık garanti kapsamında olmayan telefonun patlaması sonucu yaralanan ve evinde maddi hasar oluşan kadın, Apple'dan tazminat talep ediyor.

APPLE TELEFONU İNCELEYECEK

Apple'ın müşteri hizmetleri, olaydan haberdar olduklarını ve cihazın garanti durumu ne olursa olsun patlamanın nedenini araştırmak için telefonu inceleyeceklerini belirtti.

Şirket, ürün güvenliğine büyük önem verdiğini ve olası güvenlik risklerini araştırma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Apple, telefondaki pilin orijinal olup olmadığını ve telefonun daha önce herhangi bir onarımdan geçip geçmediğini henüz bilmiyor. Bu bilgiler, patlamanın nedenini belirlemede önemli rol oynayabilir.

UZMANLAR UYARIYOR

Olayın ardından uzmanlar, telefonların gece boyunca veya yanıcı maddelerin yakınında şarj edilmemesi konusunda uyardı.

Ayrıca, sadece sertifikalı şarj cihazlarının kullanılması ve üçüncü taraf aksesuarlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.