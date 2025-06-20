Gelecekteki iPhone'lar mobil fotoğrafçılığın en büyük sorunlarından birini çözebilir

Apple'ın yeni başvurduğu bir patent, gelecekteki iPhone'ların otomatik odaklama (autofocus) teknolojisinde büyük bir sıçrama yapabileceğinin sinyallerini verdi.

Bu yeni sistem, özellikle mobil fotoğrafçılığın en büyük sorunlarından biri olan hareketli nesneleri netlemedeki zorlukları çözmeyi amaçlıyor.

ÇİFT LAZERLİ SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Apple'ın patentlediği sistem, mevcut birçok telefondaki gibi tek bir kızılötesi nokta yerine, biraz farklı açılarda ateşlenen iki görünmez lazer ışını kullanıyor.

Sensörler, bu yansımaların geri dönme süresini ölçerek mesafeyi anında ve doğru bir şekilde hesaplıyor.

Eğer iki lazer ışınının ölçtüğü mesafe birbiriyle uyuşmuyorsa (örneğin yansıtıcı bir cam yüzey nedeniyle), sistem hata yapmamak için geleneksel odaklama yöntemlerine geri dönüyor.

DAHA HIZLI VE NET FOTOĞRAFLAR

Bu yeni iPhone kamera teknolojisinin potansiyel avantajları oldukça dikkat çekici. İlk olarak, lensin odak bulmak için ileri geri hareket etmesine gerek kalmayacağı için çok daha hızlı fotoğraflar çekilebilecek ve anlık anları kaçırma olasılığı azalacak.

Ayrıca sistem, cam veya çit gibi yüzeylerden kaynaklanan yanlış yansımaları algılayıp önleyebilecek. Bu da zorlu koşullarda bile daha net ve doğru odaklanmış fotoğraflar elde edilmesini sağlayacak.