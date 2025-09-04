Gelecekteki iPhone'ların hepsini robotlar üretecek

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple'ın üretim süreciyle ilgili köklü değişikliklere gitmeye hazırlandığı iddia edildi.

DigiTimes'ın haberine göre şirket, gelecekte iPhone, Mac ve iPad gibi tüm büyük ürünlerinin üretiminde insanlardan ziyade robotların kullanılmasını hedefliyor.

TEDARİKÇİLERE OTOMASYON ZORUNLULUĞU

İddiaya göre Apple, tedarik zinciri ortaklarıyla yaptığı yeni sözleşmelerde robotik sistemlerin kullanılmasını bir ön koşul olarak dayatmaya başladı.

Bu hamlenin arkasında, ürün kalitesini farklı tesislerde dengeleme, iş gücü bağımlılığını azaltma ve masrafları düşürme gibi hedefler yatıyor.

TARTIŞMALI FİNANSMAN TALEBİ

Sızıntının en tartışmalı kısmı ise Apple'ın, bu pahalı otomasyon sistemlerinin finansmanını tamamen tedarikçi firmaların kendilerinin karşılamasını istemesi.

Daha önce üretim için ortaklarına destek veren Apple'ın bu yeni talebi, tedarikçilere büyük bir mali yük bindirecek.