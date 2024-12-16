Gençler X ve Facebook'u terk ediyor: TikTok ve WhatsApp kullanımı arttı

Haber Merkezi

Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, gençlerin internet kullanım alışkanlıklarında önemli değişiklikler olduğunu ortaya koydu.

Rapora göre, gençler arasında TikTok ve WhatsApp gibi platformlar ivme kazanırken, X (eski adıyla Twitter) ve Facebook gibi geleneksel sosyal medya platformları popülerliğini kaybediyor.

GENÇLERİN İNTERNET KULLANIMI ARTIYOR

Araştırmaya göre, gençlerin neredeyse yarısı (yüzde 46) sürekli çevrimiçi. Bu oran, 25 yıl öncesine göre iki katına çıkmış durumda.

Ankete katılan gençlerin yüzde 96'sı interneti günlük olarak kullandığını belirtiyor. Bu durum, gençlerin internet ve sosyal medya platformlarına olan bağımlılığının arttığını gösteriyor.

TİKTOK VE WHATSAPP POPÜLERLİĞİNİ ARTIRIYOR

Platformlar arasında en popüler olanı ise TikTok. Gençlerin yüzde 63'ü TikTok kullanıyor ve özellikle genç kızlar arasında platformun kullanımı oldukça yaygın.

WhatsApp da gençler arasında popülerliğini artıran bir diğer platform. 2022'de yüzde 17 olan WhatsApp kullanım oranı, 2024'te yüzde 23'e yükselmiş durumda.

Bu artışın nedeni olarak, WhatsApp'ın büyük grup sohbetleri ve mesajlaşma özellikleri gösteriliyor.

X VE FACEBOOK POPÜLERLİĞİNİ KAYBEDİYOR

Diğer yandan, X (eski adıyla Twitter) ve Facebook gibi geleneksel sosyal medya platformları gençler arasında popülerliğini kaybediyor.

2014-2015 yıllarında gençlerin yüzde 71'i tarafından kullanılan Facebook, günümüzde sadece yüzde 32'lik bir kullanıcı oranına sahip.

X platformunun kullanıcı oranı ise son iki yılda yüzde 5 azalarak yüzde 17'ye gerilemiş durumda.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, gençlerin internet ve sosyal medya platformlarına olan bağımlılığının artması konusunda endişeli.

Çok fazla çevrimiçi zaman geçirmenin, gençlerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Bu nedenle, gençlerin internet kullanım alışkanlıklarını kontrol altında tutmaları ve dengeli bir şekilde interneti kullanmaları önem taşıyor.