Gerginlik tırmanıyor: Çin, ABD'li Nvidia hakkında soruşturma başlattı

Haber Merkezi

Çin, ABD merkezli yapay zeka ve oyun çipi üreticisi Nvidia hakkında antitröst soruşturması başlattığını duyurdu. Bu hamle, ABD'nin Çin'in çip sektörüne yönelik son kısıtlamalarına misilleme olarak yorumlanıyor.

SORUŞTURMANIN NEDENİ BELİRSİZ

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, Nvidia'nın Çin'in tekel karşıtı yasalarını ihlal ettiğinden şüphelenildiğini açıkladı. Ancak, soruşturmanın hangi konulara odaklandığına dair detaylı bilgi verilmedi.

Nvidia'nın 2020 yılında İsrailli çip tasarımcısı Mellanox Technologies'i satın alması da soruşturma kapsamında. Nvidia'nın, bu anlaşma için Çinli düzenleyicilere verdiği taahhütleri ihlal edip etmediği incelenecek.

Nvidia hakkındaki soruşturma, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının yeni bir cephesini oluşturuyor. İki ülke, teknolojik üstünlük için kıyasıya bir rekabet içinde.

NVIDIA'DAN AÇIKLAMA

Nvidia, yaptığı açıklamada "her bölgede elimizden gelen en iyi ürünleri sunmak ve iş yaptığımız her yerde taahhütlerimizi yerine getirmek için çok çalıştığını" belirtti. Şirket, düzenleyicilerin sorularını yanıtlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Soruşturma haberinin ardından Nvidia hisseleri, pazartesi günü yüzde 2,5 değer kaybetti.

ABD'NİN ÇİP KISITLAMALARI

ABD, geçen hafta Çin'in yarı iletken sektörüne yönelik yeni kısıtlamalar getirmişti. Bu kısıtlamalar, Çinli şirketlerin ABD'den çip satın almasını zorlaştırıyor.

Çin ise ABD'nin hamlesine, galyum, germanyum ve antimon gibi kritik minerallerin ihracatını yasaklayarak karşılık vermişti.

Nvidia, ABD ve Çin arasındaki gerginlikten olumsuz etkileniyor. ABD'nin yapay zeka çiplerine getirdiği ihracat kısıtlamaları, Nvidia'nın Çin pazarındaki faaliyetlerini sınırlandırıyor.