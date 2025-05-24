Giresunlu öğrenciler uluslararası robotik yarışmasında dünya şampiyonu

İHA

Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin (BATEM) Robot Takımı, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda "Labirent Ustası" kategorisinde gösterdiği üstün performansla dünya şampiyonu unvanını kazandı.

TÜRK ÖĞRENCİLERİN ROBOTU BİRİNCİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen ve farklı ülkelerden takımların kıyasıya rekabet ettiği yarışmada, BATEM’in genç mühendis adayları, titizlikle tasarladıkları robotla dikkatleri üzerine çekti. Labirenti kusursuz şekilde tamamlayan robot, hem teknik yeterliliği hem de hızıyla jüriyi etkileyerek birinciliğe uzandı.

BATEM Robot Takımı’nın bu başarısı, Türkiye’nin genç nesillerle birlikte teknoloji ve inovasyonda ne denli güçlü bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.