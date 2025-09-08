Giyilebilir cihazları unutun: Wi-Fi artık kalp atış hızınızı ölçebiliyor

Kaliforniya Üniversitesi mühendisler, kalp atış hızını ölçmek için devrim niteliğinde yeni bir yöntem geliştirdi.

"Pulse-Fi" olarak adlandırılan bu yeni teknik, akıllı saatlere veya hastane tipi cihazlara ihtiyaç duymadan, yalnızca düşük maliyetli Wi-Fi cihazlarını kullanarak ölçüm yapabiliyor.

SİNYAL DEĞİŞİKLİKLERİNİ TESPİT EDİYOR

Sistem, bir Wi-Fi vericisi ve alıcısı ile birlikte, insan kalp atışlarının neden olduğu en küçük sinyal değişikliklerini bile tespit etmek üzere eğitilmiş bir makine öğrenimi algoritması kullanıyor.

118 katılımcıyla yapılan deneylerde, sistemin sadece beş saniyelik sinyali işleyerek kalp atış hızını klinik düzeyde bir doğrulukla ölçebildiği kanıtlandı.

BİR SONRAKİ HEDEF: UYKU APNESİ

50 doların altında bir maliyetle kurulan sistemin, kişinin odadaki konumundan veya vücut pozisyonundan etkilenmediği de belirtildi.

Araştırmacılar şimdi bu tekniği, kalp atış hızının yanı sıra solunum hızını da tespit edecek ve uyku apnesi gibi rahatsızlıkların teşhisine yardımcı olacak şekilde genişletmeyi hedefliyor.