Gizemli cisim 3I/ATLAS’ın sırrı çözüldü

Şili’deki Gemini South Gözlemevi’nde elde edilen en net görüntüler, aylardır tartışılan 3I/ATLAS’ın doğasını ortaya koydu. 221 bin kilometre hızla Güneş’e doğru ilerleyen gök cismi, çekirdeği çevresindeki parlak bölgesi ve Güneş’in aksi yönüne uzanan kuyruğuyla kayda geçti.

KUYRUKLU YILDIZ OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Dünya’ya 380 milyon kilometre uzaklıktayken çekilen renkli görüntüler, cismin yoğun buz çekirdeğine sahip olduğunu ve Güneş ışığıyla oluşan uzun bir kuyruğu bulunduğunu gösterdi. Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Mark Norris, “Yeni görüntüler açıkça 3I/ATLAS’ın bir kuyruklu yıldız olduğunu kanıtlıyor” dedi.

FARKLI KİMYASAL ÖZELLİKLER

Imperial College London’dan Dr. Matthew Genge, cismin atmosferinde Dünya’daki kuyruklu yıldızlara kıyasla daha fazla karbondioksit ve daha az su bulunduğunu belirtti. Bu durum, 3I/ATLAS’ın kendi yıldızından çok daha uzak bölgelerde oluştuğuna işaret ediyor. Bilim insanları, bulguların uzak yıldız sistemlerindeki gezegen oluşum süreçlerine dair önemli ipuçları sunduğunu vurguluyor.

"UZAYLI GEMİSİ" TEORİLERİ ÇÜRÜDÜ

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb, daha önce 3I/ATLAS’ın yapay bir nesne, hatta nükleer güçle çalışan bir uzay gemisi olabileceğini öne sürmüştü. Ancak gözlemlenen kuyruk, bu iddiaları çürüttü. Dr. Genge, “Küçük yeşil adamların bu işte parmağı yok” sözleriyle spekülasyonlara noktayı koydu.

Bilim insanları, 3I/ATLAS için gözlem süresinin sınırlı olduğunu ve bu nedenle mümkün olduğunca fazla veri toplamaya çalıştıklarını belirtiyor. Eureka Scientific’ten Bryce Bolin, “Her yıldızlararası kuyruklu yıldız, başka bir yıldız sisteminden gelen bir haberci. Onları inceleyerek evrenin çeşitliliğini anlamaya başlıyoruz” dedi.