Gizemli Mars höyükleri okyanus ihtimalini güçlendiriyor

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Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nden Joe McNeil liderliğindeki bir araştırma ekibi, Mars'ın kuzey ovalarında bulunan binlerce tepe ve höyüğün kil mineralleri içerdiğini keşfetti.

Bu kil mineralleri, akan suyun kayalarla etkileşime girmesiyle oluşuyor ve Mars'ta bir zamanlar büyük bir okyanusun var olduğuna dair önemli bir kanıt olarak görülüyor.

MARS'IN İKİ YÜZÜ

Mars, iki farklı yüzey yapısına sahip bir gezegen. Güneyde eski ve kraterlerle dolu yaylalar bulunurken, kuzeyde aşınmış ve düz ovalar yer alıyor. Kuzey ovalarının, bir zamanlar geniş bir su kütlesi ile kaplı olduğu düşünülüyor.

15 BİN HÖYÜK İNCELENDİ

McNeil'in ekibi, 15 binin üzerinde tepe ve höyüğü inceledi. 1.640 feet (500 metre) yüksekliğe kadar ulaşabilen bu höyüklerin, kil mineralleri açısından zengin olduğu tespit edildi.

NASA'nın Mars Keşif Yörünge Aracı'ndaki HiRISE ve CRISM aletleri ile ESA'nın Mars Express ve ExoMars İz Gazı Yörünge Aracı'ndan alınan yüksek çözünürlüklü görüntüler ve spektral veriler, höyüklerin katmanlı tortulardan oluştuğunu ve kil minerallerinin 1.150 fit (350 metre) derinliğe kadar ulaştığını gösterdi.

ESKİ BİR OKYANUSUN İZLERİ

McNeil, "Bu, yüzeyde uzun süredir çok fazla su olması gerektiğini gösteriyor. Bunun Mars'taki eski bir kuzey okyanusundan gelmiş olması mümkün, ancak bu hala tartışmalı bir fikir." dedi.