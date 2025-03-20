Gmail hesapları tehlikede: Siber saldırılar hızla artıyor

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Son zamanlarda, Gmail hesaplarına yönelik fidye yazılımı saldırıları giderek artıyor. Özellikle "Medusa" adlı fidye yazılımı, kullanıcıların en hassas verilerini ele geçirerek büyük bir tehdit oluşturuyor.

FBI'ın uyarılarıyla gündeme gelen bu saldırı, hem bireysel kullanıcıları hem de büyük kuruluşları hedef alıyor. Peki, bu siber tehdide karşı nasıl önlem alabilirsiniz?

MEDUSA FİDYE YAZILIMI NEDİR

Medusa, kurbanların verilerini şifreleyerek erişimi engelleyen ve fidye talep eden tehlikeli bir yazılımdır.

"Medusa" fidye yazılımı, kurbanların kişisel ve hassas verilerini şifreleyerek erişimi engelliyor.

Saldırganlar, şifrelenmiş verilere erişim sağlamak için fidye talep ediyor ve ödeme yapılmaması durumunda verileri kamuya açıklamakla tehdit ediyor.

Bu saldırı, özellikle yüksek gelirli bireyleri ve büyük şirketleri hedef alarak finansal kazanç sağlamayı amaçlıyor.

FBI, "Medusa"nın son bir ayda 300'den fazla kurbana ulaştığını ve bu sayının hızla arttığını belirtiyor.

FBI'DAN KRİTİK UYARILAR VE ÖNLEMLER

FBI, kuruluşların ve bireylerin "Medusa"nın potansiyel etkilerini azaltmak için derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguluyor. İşte FBI'ın önerdiği bazı kritik önlemler:

Güncel yazılımlar: İşletim sistemleri, yazılımlar ve donanım yazılımlarının düzenli olarak güncellenmesi ve yamalanması gerekiyor.

Ağ segmentasyonu: Ağların segmentlere ayrılarak saldırıların yayılmasının önlenmesi şart.

Filtreleme: Bilinmeyen veya güvenilmeyen kaynakların uzak hizmetlere erişiminin engellenmesi de öneriliyor.

Güçlü parolalar: Uygulamalar ve hesaplar için uzun ve karmaşık parolalar kullanılması, düzenli olarak değiştirilmesi gerekiyor.

İki faktörlü kimlik doğrulama: Hesaplara girişlerde iki faktörlü kimlik doğrulamanın kullanılması, kullanıcıların korunmasını sağlıyor.

Şüpheli linkler: E-postalarda ve metinlerde bulunan şüpheli bağlantılara tıklamaktan ve ekleri indirmekten kaçınmanız da korunmanıza yardımcı oluyor.