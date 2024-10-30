Gmail uygulaması web ve mobilde yeni kısayollara kavuşuyor

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Google'ın e-posta servisi Gmail, yapay zeka destekli yeni kısayollarla kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor.

Daha önce mobil cihazlarda duyurulan "Yazmama Yardım Et" ve "Taslağımı İyileştir" kısayolları, bazı değişikliklerle web sürümüne de geliyor.

YAZMAMA YARDIM ET

"Yazmama Yardım Et" kısayolu, hem web hem de mobil sürümlerde aynı şekilde çalışıyor.

Taslak boşken e-postanın gövdesinde görünen bu kısayol, yapay zekanın sizin için bir e-posta taslağı oluşturmasını sağlıyor.

LEHÇE

"Taslağımı İyileştir" kısayolu ise "Lehçe" adıyla web ve mobil sürümlerde yerini alıyor. Bu kısayol, 12 kelimeden fazla içeren taslaklarda etkinleşiyor ve yapay zekanın e-postanızı daha akıcı ve etkili hale getirmesini sağlıyor.

Web sürümünde Ctrl+H kısayoluyla da "Lehçe" özelliğini kullanabilirsiniz.

Google, "Yazmama Yardım Et" kısayolunun 28 Ekim'de kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlandığını ve yaklaşık iki hafta içinde tüm kullanıcılara ulaşacağını duyurdu. "Lehçe" kısayolu ise Android ve iOS kullanıcıları için şimdiden kullanılabilir durumda.

HERKES KULLANAMAYACAK

Bu yapay zeka destekli kısayollar, tüm Gmail kullanıcıları tarafından kullanılamıyor. Google, bu kısayolların yalnızca belirli Google Workspace müşterileri ve Google One UI Premium aboneleri tarafından kullanılabileceğini açıkladı.