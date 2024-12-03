Gmail'in Android sürümüne yeni özellik geldi: Artık mail adresleriniz güvende

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Google, Gmail uygulamasının Android sürümüne önemli bir güncelleme getiriyor. Bu güncelleme, kullanıcıların e-posta adreslerinin yanlışlıkla paylaşılmasını önlemeye yardımcı olacak bir özellikle geliyor.

Gmail kullanıcıları artık "kime", "cc" ve "bcc" alanları arasında e-posta adreslerini sürükleyip bırakabilecekler.

SÜRÜKLE-BIRAK ÖZELLİĞİ İLE GİZLİLİK ARTIYOR

Gmail uygulamasının Android sürümüne eklenen bu yeni özellik, kullanıcıların e-posta adreslerini doğru alanlara yerleştirmelerine yardımcı olacak.

Bu sayede, e-posta adreslerinin yanlışlıkla "cc" alanına eklenerek herkese görünür hale gelmesi engellenecek.

Özellikle toplu e-posta gönderirken, alıcıların e-posta adreslerinin gizli kalması önemli. Gmail'in yeni sürükle-bırak özelliği, bu konuda kullanıcıların işini kolaylaştıracak.

BCC ALANININ ÖNEMİ

E-posta gönderirken, alıcıların e-posta adreslerini gizli tutmak için "bcc" alanı kullanılmalı. "cc" (karbon kopya) alanı kullanıldığında, tüm alıcılar diğer alıcıların e-posta adreslerini görebilir.

Bu durum, gizlilik ihlaline ve istenmeyen e-postalara neden olabilir. Gmail'in yeni özelliği, kullanıcıların "bcc" alanını daha etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak.

Google, yeni sürükle-bırak özelliğinin 14 Aralık'ta tüm kullanıcılara sunulacağını duyurdu.

Bu özellik, tüm Google Workspace müşterilerinin yanı sıra Workspace Individual aboneleri ve kişisel Google hesabı olan kullanıcılar tarafından kullanılabilecek.