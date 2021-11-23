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    GoDaddy hacklendi: 1.2 milyon kişinin verileri sızdırıldı

    Dünyaca ünlü alan adı servisi GoDaddy, saldırıya uğradığını duyurdu. Admin şifreleri ve SSL anahtarları gibi birçok kritik veri, hackerlar tarafından ele geçirildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 16:53
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    GoDaddy hacklendi: 1.2 milyon kişinin verileri sızdırıldı

    Dünyanın en büyük alan adı/hosting servis sağlayacılarından GoDaddy, yeni bir siber saldırıyla karşı karşıya kaldı.

    GoDaddy tarafından Menkul Kıymetler Komisyonu’na sunulan raporda, sunuculara yetkilendirilmemiş üçüncü taraf kişiler tarafından erişildiği ve 1.2 milyon kişiye ait hassas bilgilerin sızdırıldığı belirtildi.

    SIZDIRILAN VERİLER

    6 Eylül tarihinde WordPress Yönetim sunucularına yapılan sızma sonrasında email adresleri, müşteri numaraları, admin şifreleri, sFTP şifreleri ve SSL özel anahtarları gibi kritik verilerin ele geçirildiği açıklandı.

    Saldırıyı geç fark eden GoDaddy, güvenlik güçleri ile iş birliği yaparak saldırının kaynağını belirlemeye çalışıyor. Ayrıca şirket, yeni SSL sertifikaları ile güvenliği sağlamaya çalışıyor.

    godady

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