Gök bilimciler 154 ışık yılı uzaklıkta yeni bir süper Dünya buldu

Gök bilimciler, NASA'nın TESS uydusundan gelen verileri kullanarak TOI-1846 b adında yeni bir süper Dünya tipi öte gezegen bulduklarını duyurdu.

Dünya'dan yaklaşık 154 ışık yılı uzaklıkta yer alan bu yeni gezegen, gezegenimizden önemli ölçüde daha büyük ve daha kütleli.

DÜNYA'DAN BÜYÜK BİR "SU DÜNYASI" MI

Yapılan ölçümlere göre TOI-1846 b, Dünya'nın yarıçapının yaklaşık 1.8 katı büyüklüğünde ve kütlesinin 4.4 katı ağırlığında.

Bu parametreler, bilim insanlarının gezegenin muhtemelen su açısından zengin bir süper Dünya olduğunu düşünmesine yol açıyor.

YILDIZINA ÇOK YAKIN VE SICAK BİR GEZEGEN

Yeni keşfedilen gezegen, kendi yıldızı etrafındaki bir turunu sadece 3.9 günde tamamlıyor.

Yıldızına olan bu yakınlık nedeniyle, gezegenin denge sıcaklığının yaklaşık 568 Kelvin olduğu tahmin ediliyor.