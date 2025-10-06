Gök bilimciler şokta: Bu gezegen rekor hızda büyüyor

Gök bilimciler, 620 ışık yılı uzaklıkta süzülen ve rekor kıran bir hızla büyüyen Cha 1107-7626 adlı başıboş bir gezegen gözlemlediklerini açıkladı.

Bu keşif, gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair bildiğimiz her şeyi sorgulatıyor.

BÜYÜME HIZI SEKİZ KAT ARTTI

Daha önce saniyede yaklaşık altı milyar ton gaz ve toz tükettiği gözlemlenen gezegenin, bu yılın ağustos ayına gelindiğinde büyüme hızını sekiz kat artırdığı tespit edildi.

Bu durum, onu şimdiye kadar kaydedilen en hızlı büyüyen gezegen kütleli nesne haline getiriyor.

BİR YILDIZ GİBİ PARLIYOR VE BÜYÜYOR

Cha 1107-7626, genç yıldızlara benzer şekilde ani büyüme patlamaları yaşıyor ve bu patlamalar sırasında üç ila altı kat daha parlak parlıyor.

Bilim insanları, bu patlamaları manyetik aktivitenin tetiklediğini ve gezegenin diskinde, genellikle yıldız oluşumu sırasında görülen su buharı bile bulduklarını belirtti.

Bu bulgular, bazı başıboş gezegenlerin uzayda sessizce sürüklenmek yerine aslında yıldızlara benzer şekillerde büyüdüğünü gösteriyor.

Bu durum, bu yalnız dünyaların sandığımızdan çok daha aktif ve ilginç olduğuna dair büyük bir ipucu sunuyor.