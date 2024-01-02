Gökyüzünün kralları: Dünyanın en hızlı 10 jeti ve öne çıkan özellikleri 2024 itibarıyla dünyanın en hızlı 10 jet uçağını ve bu olağanüstü makinelerin öne çıkan özelliklerini inceliyoruz.

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Havacılık tarihi boyunca, insanlık hep daha hızlı, daha yüksek ve daha etkili uçaklar inşa etme peşinde oldu.

Bugün, 2024 yılında, bu gelişme sürecinin en son ürünlerini, dünyanın en hızlı jet uçaklarını görebiliyoruz.

Bu makineler, sadece mühendislik ve tasarım harikaları değil, aynı zamanda ulusal güvenlik ve askeri stratejinin temel taşları olarak hizmet ediyor.

Modern jetler, gelişmiş malzemeler, aerodinamik tasarımlar ve güçlü motorlar sayesinde, birkaç on yıl önce hayal bile edilemeyecek hızlara ulaşabiliyor.

Ses hızını aşan bu muazzam jetler, hava kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetlerini genişletiyor ve potansiyel çatışma senaryolarında stratejik avantajlar sağlıyor.

Şimdi, 2024 itibarıyla dünyanın en hızlı 10 jet uçağını ve bu olağanüstü makinelerin öne çıkan özelliklerini inceleyelim: (1 Mach = 1226,5 km/saat)

10. F-22 Raptor

Bu tek koltuklu hayalet avcı uçağı, Mach 2,25 azami hızı ve uzun menzilli seyir yeteneği ile korkunç bir silaha dönüşüyor.

Görünmezlik yetenekleri o kadar gelişmiş ki F-22'nin ABD dışına satılmasına izin verilmiyor. Ancak hızına ve gizliliğine rağmen, daha yavaş ama daha çok yönlü F-35 Lightning II jetinin gölgesinde kaldı.

F-22'nin üretimi yalnızca 187 uçak üretildikten sonra sona erdi ve bu da onu gökyüzünde nispeten nadir görülen bir makine haline getirdi.

9. MiG-29 Fulcrum

MiG-29, Soğuk Savaş sırasında F-15 Eagle gibi uçaklarla rekabet edebilmek için SSCB tarafından inşa edildi.

Bir depo yakıtla 1.500 km uçabilen ve havada yakıt ikmali yapılabilen hafif bir savaş uçağı olan MiG-29, aynı zamanda çok hızlıdır ve maksimum hızı Mach 2,3'tür.

Bu hız ve meşhur çevikliği, yıllar boyunca pek çok savaşa sahne olduğu anlamına geliyor.

Bu jet çok iyi inşa edilmiş ve sağlam olup, en zorlu pistlerde kalkış ve inişe dayanabilecek kapasitededir ve günümüzde dünya çapında birçok ülke tarafından hala kullanılmaktadır.

8. F-14 Tomcat

F-14 belki de 1986 yapımı orijinal Top Gun filminin yıldızı olarak biliniyor. Eğer bu filmi izlediyseniz, onun çevikliğine ve iki kişilik kokpitine de aşina olacaksınız.

F-14 Tomcat, bazı etkileyici kalkış ve iniş sekanslarına olanak sağlayan uçak gemileriyle birlikte çalışıyor.

F-14, Mach 2,34'lük azami hıza ulaşmasına yardımcı olan iki jet motoruyla donatılıyor. 30 yılı aşkın süredir hizmette olan jet, dünyadaki en tanınmış jet avcı uçaklarından biri.

7. MiG-23 Flogger

MiG-23, değişken kanat tasarımı sayesinde listemizdeki en tanınabilir jetlerden biridir. Bu aynı zamanda uçuş sırasında çok hafif ve çevik olmasını sağlar.

Mach 2,35'lik maksimum hızı aynı zamanda onu aşmanın zor olacağı anlamına da geliyor.

Bu nedenle, MiG-23 18 yılda üretilen 5 binden fazla örnekle çok popüler bir uçak olduğunu kanıtladı.

Tasarımları neredeyse 60 yıllık olmasına rağmen, muhteşem yapım kalitesi sayesinde bazı ülkelerde hâlâ hizmet veriyorlar.

6. Sukhoi Su-27 Flanker

Çok yönlü Sukhoi Su-27 jetin maksimum hızı Mach 2,35'tir, bu da onu listemizin ilk 5 sırasına sokamıyor.

Ancak bu jetin tek amacı hız değildir. Aynı zamanda etkileyici bir menzile ve uçuşta iyi bir manevra kabiliyetine sahiptir; bu da yıllar boyunca birçok farklı türde görevde yer aldığı anlamına gelir.

Bu uçağın tırmanma yetenekleri efsanevidir ve bir dakikadan kısa sürede 12 kilometrelik akıl almaz bir yüksekliğe ulaşır.

Çok yönlülüğü ve uçuş özellikleri sayesinde, piyasaya sürülmesinin üzerinden 40 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, Sukhoi Su-27 bugün hala üretiliyor.

5. F-15 Eagle

F-15 Eagle, yaklaşık 50 yıldır hizmette olmasına rağmen, 2,5 Mach'lık maksimum hızıyla listemizin 5. sırasında kendine yer buluyor.

Düşük ağırlığı ve yüksek kanat alanı sayesinde F-15 inanılmaz derecede çeviktir; hız kaybetmeden keskin dönüşler yapabilir.

4. MiG-31 Foxhound

MiG-31, bugün hala kullanımda olan en eski jetlerden biridir. Bu jet, alçak irtifalarda uçması zor olan MiG-25'in daha kullanıcı dostu versiyonu olacak şekilde tasarlandı.

Söz konusu jet, tasarımı nedeniyle listemizdeki pek çok jet kadar çevik değildir ve radarda fark edilmesi kolaydır.

Ancak MiG-31, birçok uzun menzilli füzeyi de içeren korkunç bir cephanelikle donatılmıştır ve 2,83 Mach'lık azami hızıyla kesinlikle etkileyici olmayı başarıyor.

3. MiG-25 Foxbat

MiG 25'in ilk uçuşunun üzerinden neredeyse 60 yıl geçti ve yine de listemizdeki en hızlı üçüncü jet avcı uçağı olmayı başarıyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, en yeni sürümleri oldukça eski olmasına rağmen, bazı ülkeler hala bu jeti tercih ediyor.

İnanılmaz bir şekilde, bu uçak teorik olarak en az 3,2 Mach hıza ulaşma kapasitesine sahip. Ancak yüksek hızlarda uzun süre çalışmaktan kaynaklanan herhangi bir motor hasarını önlemek için azami hız Mach 2,83 ile sınırlandırıldı.

MiG-25 Foxbat, uzun ömrü boyunca yaklaşık 1.200 adet üretildi ve bu da onu tüm zamanların en başarılı savaş uçaklarından biri haline getirdi.

2. Lockheed SR-71 Blackbird

'Blackbird' olarak bilinen SR-71, 1999'dan beri göklerde görülmese de hâlâ şimdiye kadar yapılmış en hızlı ikinci jet olma özelliğine sahip.

Bu uçak o kadar hızlı ki, kendisine doğru fırlatılan bir füzeyi bile rahatlıkla geçebilir.

1966'da piyasaya sürüldüğünde, 3,3 Mach'lık azami hızıyla teknolojik açıdan oldukça gelişmişti. Özel jet, soğuk savaş boyunca keşif görevleri sırasında yüksek irtifalarda uçmak üzere geliştirildi.

SR-71'in son operatörü, uçağı yüksek hızlı ve yüksek irtifa uçuşlarında pilotları eğitmek için kullanan NASA'ydı.

1. NASA X-43

Dünyanın en hızlı jeti NASA'nın X-43 deney uçağıdır. Scramjet tasarımı sayesinde Mach 9,6 yani 11.854 Km/saat hıza ulaşmayı başarıyor.

Bu uçaklardan toplamda 3 adet üretildi. Biri 2001'deki testler sırasında yok edildi, diğer ikisi ise 10 dakika boyunca süzülüp kasıtlı olarak okyanusa çarpmadan önce 10 saniye boyunca başarılı bir şekilde uçtu.

Bu uçakların kalkış yapabilmek için, havadaki Boeing B-52'den fırlatılmaları gerekiyor.