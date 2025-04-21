Google, 3 eski telefon için güncelleme desteğini kesti

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Android 12 veya Android 12L sürümünde kalan üç telefon, Google'dan aylık güvenlik güncellemeleri almayı durdurdu.

Bu, yeni keşfedilen güvenlik açıklarına veya kötü amaçlı yazılım tehditlerine karşı herhangi bir koruma sağlanmayacağı anlamına geliyor.

Bu telefonlardan birini hala kullanıyorsanız, artık kendi güvenliğinizden kendiniz sorumlusunuz.

SESSİZCE SONA EREN DESTEK, CİDDİ SONUÇLAR DOĞURUYOR

Google, bu kararı büyük bir duyuruyla yapmadı. Aslında, bu değişiklik o kadar sessizce gerçekleşti ki, birçok kişi Android 12 Nisan güvenlik bülteninden kaybolana kadar fark etmedi.

Peki, bu durum pratikte ne anlama geliyor? Google Pixel 3a, Samsung Galaxy S10 ve OnePlus 7 artık kolay hedefler haline geldi.

Güvenlik yamaları olmadan, sıfırıncı gün saldırılarına, veri ihlallerine ve her geçen gün gelişen diğer tüm dijital tehditlere karşı savunmasızlar.

Üreticiler kendi güncellemeleriyle devreye girmediği sürece (ki bu pek olası değil), bu telefonlar daha fazla koruma alamayacak.

Samsung'un yeni telefonları artık yedi yıla kadar güvenlik güncellemeleri alıyor, ancak bu politika Galaxy S10'a kadar uzanmıyor.

Bu cihaz, destek penceresini çoktan geride bıraktı. Öte yandan OnePlus, yazılım desteğini her zaman üç yılla sınırlandırdı. OnePlus 7 de bu süreyi çoktan aştı.

Başka bir deyişle: Bu telefonlar, Google'dan hiçbir güncelleme gelmemesi nedeniyle fiilen terk edilmiş durumda.