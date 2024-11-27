Google, AB baskıları nedeniyle arama motorunun çalışma şeklini değiştiriyor

Haber Merkezi

AB, Google'ın arama sonuçlarında kendi hizmetlerini (örneğin Google Haritalar, Google Alışveriş) rakiplerine göre daha üst sıralarda göstermesini eleştiriyor.

Bu durumun, rekabet ortamını bozduğu ve tüketicilerin seçeneklerini sınırladığı düşünülüyor.

Google ise bu eleştirilere karşı çıkarak, arama sonuçlarının kullanıcıların ihtiyaçlarına göre en alakalı sonuçları göstermek üzere tasarlandığını savunuyor.

DMA'NIN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Piyasalar Yasası (DMA), Google gibi büyük dijital platformların rekabet kurallarına uymasını sağlamayı amaçlayan bir yasa.

Bu yasa kapsamında Google, arama sonuçlarında rakiplerine daha fazla yer vermek zorunda kalabilir.

Ayrıca, kullanıcıların Google'ın kendi hizmetleri yerine rakiplerinin hizmetlerini seçmesini kolaylaştıracak önlemler alması gerekebilir.

Google, DMA'ya uyum sağlamak için arama motorunda bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.

Bu değişiklikler arasında, rakiplerinin hizmetlerinin fiyatlarını ve resimlerini arama sonuçlarında göstermek ve Google'ın kendi hizmetlerinin görsel olarak daha az öne çıkmasını sağlamak yer alıyor.

Ayrıca, Almanca, Belçikaca ve Estonyaca arama sonuçlarında, aranan işletmelerin konumları haritada gösterilmeyecek.

TARTIŞMALI DEĞİŞİKLİKLER

Google'ın önerdiği değişiklikler, bazı kesimler tarafından eleştiriliyor. Bazı uzmanlar, bu değişikliklerin Google'ın arama sonuçlarını manipüle etme sorununu çözmeyeceğini savunuyor.

Ayrıca, haritaların kaldırılmasının küçük işletmelerin görünürlüğünü azaltacağı endişesi dile getiriliyor.

GOOGLE İSTEKSİZ DAVRANIYOR

Google, AB'nin talep ettiği değişiklikleri uygulama konusunda isteksiz davranıyor. Şirketin hukuk direktörü Oliver Bethel, bu değişikliklerin Avrupa'daki tüketicilere ve işletmelere fayda sağlamayacağını iddia ediyor. Ancak AB, Google'ın DMA'ya uyum sağlaması konusunda kararlı görünüyor.