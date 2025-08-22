Google, ABD hükümet çalışanları için düşük maliyetli bir yapay zeka planı duyurdu Google, ABD Genel Hizmetler İdaresi (USGSA) ile ortaklaşa hareket ederek, kamu çalışanları için Gemini ve NotebookLM gibi gelişmiş yapay zekâ araçlarını çok düşük bir maliyetle sunan "Gemini for Government" adlı özel bir abonelik planını yayınladı..

Google, ABD kamu çalışanlarının yapay zekâya erişimini kolaylaştırmak için "Gemini for Government" adlı indirimli bir abonelik planı başlattı. ABD Genel Hizmetler İdaresi (USGSA) ile ortaklaşa yürütülen bu girişim, devlet kurumları genelinde yapay zekânın benimsenmesini artırmayı hedefliyor. DÜŞÜK MALİYETLİ VE KAPSAMLI BİR PLATFORM "Gemini for Government" planı, devlet kurumu başına yıllık 0,50 ABD dolarından daha düşük bir maliyetle sunuluyor. Bu platform, Gemini modellerinin yanı sıra NotebookLM ve Veo gibi Google'ın en yeni yapay zekâ araçlarını da içeren eksiksiz bir çözüm sunuyor. EN YÜKSEK GÜVENLİK STANDARTLARI Çözüm, FedRAMP Yüksek Yetkili Güvenlik standartlarına uygun olarak geliştirildi. Bu sayede kamu çalışanları, gizli verileri ve projeleri koruma altına alarak yapay zekânın avantajlarından güvenle yararlanabilecek. Google CEO'su Sundar Pichai, X'te yaptığı duyuruda, bu girişimin ABD hükümet çalışanlarının yeteneklerini önemli ölçüde artıracağını vurguladı. Çalışanlar, ihtiyaçlarına göre kendi özel yapay zekâ ajanlarını bile oluşturabilecek. Teknoloji Haberleri iPhone 17 modellerinin tanıtım tarihi belli oldu

