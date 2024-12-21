Google, aboneler için Gemini 2.0 Experimental Advanced'ı test etmeye başladı

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Google, Gemini yapay zeka platformunun yeni ve gelişmiş bir versiyonu olan Gemini 2.0 Experimental Advanced'ı, Gemini Advanced aboneleriyle test ediyor.

Bu yeni model, kodlama, matematik, muhakeme ve talimat takibi gibi karmaşık görevlerde daha iyi performans sunmayı vaat ediyor.

GELİŞMİŞ YAPAY ZEKA YETENEKLERİ

Gemini 2.0 Experimental Advanced, bir önceki sürüme göre önemli geliştirmeler içeriyor.

Model, matematik problemlerini çözmede, çok adımlı talimatları takip etmede ve karmaşık görevleri yerine getirmede daha başarılı.

Gemini 2.0 Experimental Advanced, henüz erken önizleme aşamasında olduğu için bazı sınırlamalara sahip. Model, gerçek zamanlı bilgilere erişemiyor ve bazı Gemini özellikleriyle uyumlu değil.

Gemini 2.0 Experimental Advanced modelini test etmek için Gemini Advanced aboneliğine sahip olmanız gerekiyor. Gemini Advanced, Google One AI Premium ile birlikte aylık 19,99 dolara sunuluyor.

YENİ MODELLER YOLDA

Google, Ocak ayında daha fazla Gemini 2.0 modeli yayınlamayı planlıyor. 2.0 Flash modeli, ocak ayında geliştiriciler için kullanıma sunulacak.