Google, akıllı saatler için Wear OS 6'yı tanıttı: Gemini AI ve yepyeni tasarım geliyor

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Teknoloji devi Google, en yeni akıllı saat işletim sistemi Wear OS 6'yı resmi olarak duyurdu.

Bu yeni platform, Google Asistan'ın yerini alacak olan üretken yapay zeka sohbet robotu Gemini AI entegrasyonu ve Material 3 Expressive tasarım diliyle dikkat çekiyor.

GEMINI AI AKILLI SAAT DENEYİMİNİ DÖNÜŞTÜRECEK

Wear OS 6 ile gelen Gemini AI, kullanıcıların akıllı saatleriyle daha doğal bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayacak ve özel komutlara olan ihtiyacı azaltacak.

Yapay zeka asistanı, cihazdaki diğer uygulamalarla etkileşime girerek (örneğin Gmail'den rezervasyon bilgisi çekme) ve karmaşık sorguları özetleyerek genel deneyimi iyileştirecek.

YENİ TASARIM KULLANICI ARAYÜZÜNÜ GÜZELLEŞTİRİYOR

Wear OS 6, Google'ın yeni Material 3 Expressive tasarım dilini benimseyerek akıllı saatlerin dairesel formunu ön plana çıkarıyor ve daha derin bir kullanıcı bağı kurmayı hedefliyor.

Yeniden tasarım, güncellenmiş düzenler, yazı tipi seçimleri, kaydırma animasyonları, ekran geçişleri ve dokunması daha kolay düğmeler içeriyor.

PERFORMANS VE PİL ÖMRÜ İYİLEŞTİRMELERİ

Google, Wear OS 6 ile pil ömründe yüzde 10'a varan mütevazı bir artış vadederken, özellikle saatin medya kontrolü veya oynatma için kullanıldığı durumlarda güç verimliliğinin artırıldığını vurguluyor.

Ayrıca, bildirimlerde gönderenin hızlıca tanınması için avatarlar ve gömülü küçük resimler gösterilmesi gibi kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri de yeni sürümde yer alıyor.