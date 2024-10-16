Google, Android 15 güncellemesini Pixel modelleri için yayınladı

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Google, Android 15 işletim sistemini Pixel cihazları için kullanıma sunduğunu duyurdu. Bu güncelleme, bir dizi yeni özellikle birlikte geliyor.

Bunlar arasında gizlilik iyileştirmeleri, güvenlik araçları ve katlanabilir cihazlar ve tabletler için optimizasyonlar yer alıyor.

Android 15, geçen ay Android Açık Kaynak Projesi aracılığıyla yayınlanmıştı, ancak Pixel telefonlar ve tabletler ile diğer Android cihazlarda kullanıma sunulmamıştı.

ANDRROID 15 İLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER

Android 15'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, belirli uygulamaları gizlemenizi sağlayan "özel alan" özelliği.

Sosyal medya, flört veya bankacılık uygulamaları gibi hassas bilgileri içeren uygulamaları bu alana ekleyerek, başkalarının erişimini engelleyebilirsiniz.

Özel alana eklenen uygulamalar, son uygulamalar listesinde, bildirimlerde veya ayarlar menüsünde görünmez.

Bu alana erişmek için ek bir kimlik doğrulama adımı gerekiyor ve hatta özel alanın varlığını bile cihazınızda gizleyebilirsiniz.

Android 15, katlanabilir cihazlar ve tabletler için de bir dizi iyileştirme sunuyor. Kullanıcılar, görev çubuğunu sabitleyerek veya sabitlemesini kaldırarak uygulamalarına daha kolay erişim sağlayabilirler.

Ayrıca, sık kullanılan uygulamalar yan yana yerleştirildiğinde, tek bir simgeyle erişilebilen bir uygulama eşleştirmesi oluşturulabilir.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK

Android 15 ile birlikte gelen güvenlik geliştirmeleri arasında "Hırsızlık Algılama Kilidi" de bulunuyor. Yapay zeka destekli bu özellik, telefonunuzun çalındığını algıladığında cihazı otomatik olarak kilitler.

Google ayrıca, "Uzaktan Kilit" adlı yeni bir özellikle telefonunuzu başka bir Android telefon, telefon numaranız ve basit bir güvenlik kontrolü kullanarak kilitlemenize olanak tanıyor.

Bu güvenlik özellikleri, Android 10 ve üzeri sürümlerdeki çoğu cihazda kullanıma sunulacak ve bazı kullanıcılar bu özelliklere zaten erişebiliyor.