Google Android 16 çıkış tarihini doğruladı

Haber Merkezi

Teknoloji devi Google, merakla beklenen Android 16 işletim sisteminin çıkış tarihi hakkında sonunda resmi bir açıklama yaptı.

Google Android Ekosistemi başkanı Sameer Samat, Android 16 güncellemesinin "gelecek aydan itibaren" Pixel cihazlarına ulaşmaya başlayacağını duyurdu.

PİXEL CİHAZLARI ANDROID 16 GÜNCELLEMESİNİ HAZİRAN AYINDA ALIYOR

Google yetkilisi Sameer Samat'ın açıklamalarına göre, Android 16 güncellemesini ilk alacak cihazlar Google'ın kendi Pixel telefonları ve tabletleri olacak ve bu dağıtım haziran ayında başlayacak.

Önceki raporlar, Pixel cihazları için güncellemenin 3 Haziran gibi erken bir tarihte yayınlanabileceğini işaret ediyordu.

SAMSUNG VE DİĞER MARKALAR GÜNCELLEMEYİ YAZ AYLARINDA ALACAK

Samat'a göre, Samsung ve diğer markaların cihazları için Android 16 güncellemesi "bu yaz" aylarında kullanıma sunulacak.

Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzünü, temmuz ayında tanıtılması beklenen yeni Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 modelleriyle birlikte veya hemen ardından yayınlaması yüksek bir olasılık olarak görülüyor.