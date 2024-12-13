Google, Android 16'da beklenen gizlilik özelliğini Android 15 için yayınladı

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Google, Android kullanıcılarının gizliliklerini daha iyi yönetmelerine yardımcı olacak yeni bir özellikle Android 15'i güncelledi.

Android 16'da beklenen 7 günlük Gizlilik paneli görünümü, Android 15'e gelen Google Play sistem güncellemesiyle kullanıma sunuldu.

GİZLİLİK PANELİNDE 7 GÜNLÜK GÖRÜNÜM

Android'deki Gizlilik paneli, uygulamaların hangi izinlere eriştiği hakkında bilgi veriyor. Kasım ayında yayınlanan Google Play sistem güncellemesiyle birlikte Gizlilik paneli, artık 7 günlük bir görünüm de sunuyor.

Kullanıcılar, 24 saatlik ve 7 günlük görünüm arasında geçiş yaparak uygulamaların izinlere erişimini daha detaylı bir şekilde inceleyebiliyor. Konum, kamera ve mikrofon izinleri için ayrıntılı zaman çizelgeleri görüntülenebiliyor.

Güncelleme, şu anda Pixel cihazlarda kullanılabiliyor. Diğer Android cihazların da yakında bu güncellemeyi alması bekleniyor.

Google, Android 16'nın ilk geliştirici önizlemesini Android 15'in kararlı sürümünden kısa bir süre sonra yayınladı. Bu, Google'ın Android güncellemelerini hızlandırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Android 16'nın Gizlilik paneli'ndeki 7 günlük görünüm, kullanıcıların gizliliklerini daha iyi korumalarına yardımcı olacak

Uygulamaların izinlere erişimini daha detaylı bir şekilde izleyebilen kullanıcılar, gereksiz izinleri kapatarak gizliliklerini artırabilirler.