Google, Android 16'yı beklenenden daha erken yayınlayacak

Haber Merkezi

Google, Android 16 ile birlikte sürpriz bir şekilde yayın takvimini değiştiriyor. Geleneksel olarak yeni Android sürümleri yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde yayınlanırken, Android 16, 2025'in ikinci çeyreğinde kullanıcılarla buluşacak.

Bu değişikliğin amacı, daha fazla cihazın güncellemeyi daha erken almasını sağlamak.

DEĞİŞİKLİĞİN NEDENLERİ

Google'ın bu kararı almasının birkaç nedeni var:

Yeni yayın döngüsü, cihaz üreticilerinin lansman programlarıyla daha uyumlu olacak. Böylece, amiral gemisi telefonlar ve tabletler, eski Android sürümleriyle değil, en güncel sürümle piyasaya sürülebilecek.

Google, daha sık güncellemeler ve hata düzeltmeleri sunmayı hedefliyor. 2025'te iki küçük sürüm planlanıyor: 2. çeyrekte büyük bir sürüm (Android 16) ve 4. çeyrekte küçük bir sürüm (örneğin, Android 16 QPR2).

Bu, Google'ın yeni özellikleri daha hızlı sunmasını ve sorunları daha çabuk çözmesini sağlayacak.

Yeni yayın döngüsünün hem uygulama geliştiricilerine hem de cihaz üreticilerine fayda sağlaması bekleniyor.

Google, Android 16 için geliştirici önizleme ve beta programını yakında başlatacağını duyurdu.