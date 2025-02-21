Google, Android Auto'yu 70'ten fazla yeni uygulamayla genişletiyor

Haber Merkezi

Google, araç içi bilgi-eğlence sistemi Android Automotive için önemli bir güncelleme yayınladı.

Bu güncellemeyle birlikte platforma 70'ten fazla yeni uygulama eklendi. Kullanıcılar artık araçlarında daha fazla eğlence ve bilgi seçeneğine sahip olacaklar.

YENİ UYGULAMALAR

Yeni eklenen uygulamalar arasında haber, spor, eğlence ve oyun kategorilerinde birçok seçenek bulunuyor.

CTV News, NBC News, F1 TV, Red Bull TV ve Watcha gibi popüler uygulamalar artık Android Automotive'da kullanılabiliyor.

Yeni uygulamaların çoğu, sadece araç park halindeyken kullanılabiliyor. Bu kısıtlama, sürüş güvenliğini ön planda tutmak amacıyla getirildi.

Yeni uygulamalar, ilk olarak Volvo ve Polestar araçlarında kullanıma sunuldu. Google, önümüzdeki haftalarda ve aylarda daha fazla marka ve modele destek vereceğini açıkladı.

Android Auto, hızla büyüyen bir platform. Yeni uygulamalar ve özellikler, platformu daha kullanışlı ve eğlenceli hale getiriyor.

Gelecekteki güncellemeler ile daha fazla uygulama ve özelliğin eklenmesi bekleniyor.