Google, Android kullanıcıları için halka açık Wi-Fi bağlantılarını kolaylaştıracak

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Halka açık Wi-Fi ağlarına bağlanmak, çoğu zaman zahmetli bir süreç olabiliyor. Özellikle havaalanları, kafeler ve oteller gibi yerlerde, Wi-Fi ağına bağlanmak için karmaşık oturum açma sayfalarıyla karşılaşabiliyoruz.

Bu sayfalarda kişisel bilgilerimizi girmemiz veya sosyal medya hesaplarımızla giriş yapmamız gerekebiliyor.

Ancak mevcut Android sisteminde, bu oturum açma sayfaları "Captive Portal" adı verilen özel bir web görünümünde açılıyor.

Bu görünüm, Android Sistem Web Görünümü olarak adlandırılan ve web sayfalarını uygulamalar içinde görüntülemek için kullanılan temel bir araç.

Sorun şu ki, bu görünüm Google Chrome gibi tarayıcıların aksine, tarama geçmişinize veya otomatik doldurma verilerinize erişemiyor. Bu da, her bilgiyi manuel olarak girmeniz gerektiği anlamına geliyor.

OTOMATİK DOLDURMA ÖZELLİĞİ GELİYOR

Google, bu sorunu çözmek için harekete geçti. Yeni bir rapora göre, şirket Captive Portal'ların Android Özel Sekmelerinde açılmasını sağlayacak bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Özel Sekmeler, uygulamaların varsayılan web tarayıcısını kullanarak web sayfalarını açmasına olanak tanıyor.

Bu sayede, kayıtlı parolalarınıza, ödeme bilgilerinize ve otomatik doldurma verilerinize erişebileceksiniz. Böylece, halka açık Wi-Fi ağlarına çok daha hızlı ve kolay bir şekilde bağlanabileceksiniz.

Bu özellik, Android'in kodunda kısmen uygulanmış durumda, ancak henüz tam olarak aktif değil.

Güncelleme yayınlandığında, havaalanı Wi-Fi'sine bağlanmak gibi işlemler çok daha pratik hale gelecek. Artık uzun formları doldurmak veya şifrelerinizi hatırlamaya çalışmak zorunda kalmayacaksınız.