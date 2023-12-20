Google, Android yüzünden ceza aldı: 700 milyon dolar ödeyecek Google, Android uygulama mağazası Google Play Store'a karşı rekabeti bastırdığı suçlamasıyla hakkında açılan antitröst davasında, 700 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

AA & Ensonhaber

Google, Android işletim sistemi için ana uygulama mağazası olan Google Play Store'a karşı rekabeti bastırdığı iddiasıyla hakkında açılan antitröst davasında 700 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı.

Şirket, bu anlaşma ile mahkemeden gelebilecek olası yaptırımlardan kaçınmış oldu.

Müşterilere 630 milyon dolar ödeyecek

San Francisco'daki federal mahkemeden yayınlanan mahkeme dokümanlarında, Google'ın tüketicilere 630 milyon dolar, ABD'nin eyaletlerine ise 70 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

Ayrıca Google, gelecek 5 yıl süresinde müşterilerinin Android cihazlarına Play Store dışındaki platformlardan da uygulama indirmelerine olanak tanıyacak.

Google hakkında açılan antitröst davasında, müşterilerine uygulamalar konusunda hukuka aykırı kısıtlamalar uygulayarak bu kişilere ekstra ücretler çıkarmakla suçlanıyordu.

Google, uygulama içi satın alımlarında da yüzde 15 ila yüzde 30 arasında komisyon alıyor.

Epic Games davasını da kaybetmişti

ABD merkezli video oyunu yapım ve geliştirme şirketi Epic Games, uygulama içi ödemeler nedeniyle Google'a açtığı antitröst davasını 11 Aralık'ta kazanmıştı.

Antitröst davaları, büyük teknoloji şirketlerinin rekabeti bozucu uygulamalarına karşı mücadele etmek adına dünya genelinde artan bir eğilim haline gelmiş durumda.

Google'ın bu anlaşma ile mahkemeden vazgeçmesi, şirketin gelecekteki benzer durumları önlemek ve rekabeti teşvik etmek adına attığı bir adım olarak değerlendiriliyor.