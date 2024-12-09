Google, arama sonuçları için yeni bir özellik sunuyor

Haber Merkezi

Google, kullanıcıların arama deneyimlerini daha fazla kontrol etmelerini sağlayacak yeni bir özellikle karşımıza çıktı.

Artık kullanıcılar, arama sonuçlarının kişisel geçmişlerinden etkilenmesini istemedikleri zamanlarda "Kişiselleştirme Olmadan Dene" seçeneğini kullanarak tarafsız sonuçlara ulaşabilecekler.

TARAFSIZ BİLGİYE ERİŞİM KOLAYLAŞIYOR

Kişiselleştirilmiş arama sonuçları, kullanıcının geçmiş aramalarına, konumuna ve diğer faktörlere göre şekillendiği için bazen bilgi çeşitliliğini sınırlayabilir.

Google'ın yeni özelliği, kullanıcılara bu sınırlamanın ötesine geçerek daha geniş bir perspektif sunuyor.

Daha önce kişiselleştirilmiş sonuçları devre dışı bırakmak için karmaşık adımlar gerekiyordu. Artık, arama sonuçlarının altında bulunan "Kişiselleştirme Olmadan Dene" bağlantısına tıklamak yeterli.

Bu özellik, sadece geçerli oturum boyunca etkili oluyor. Yeni bir oturum açıldığında veya tarayıcı kapatılıp açıldığında kişiselleştirilmiş sonuçlar geri dönüyor.

"Kişiselleştirme Olmadan Dene" seçeneği, mobil cihazlarda daha yaygın olarak kullanılabiliyor. Masaüstü kullanıcıları ise bu özelliği her zaman göremeyebilir.

Google'ın yeni özelliği, kullanıcıların önyargısız ve filtrelenmemiş bilgilere daha kolay erişmesini sağlıyor.